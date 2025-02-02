وزير الداخلية يستقبل نائب رئيس الوزراء الكويتي

القاهرة - مصراوي:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لمصر.

استعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى والاستفادة من القدرات التدريبية للوزارة.

اللواء محمود توفيق رحب بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مُشيرًا إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المُنظمة بمُختلف أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.