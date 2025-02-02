أمن المنافذ: تحرير 2873 مخالفة مرورية وتنفيذ 250 حكم قضائي

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 57 قضية، وتحرير 2873 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 250 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.