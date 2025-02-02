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رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة الأشقاء في السعودية

03:33 م الأحد 02 فبراير 2025

المستشار أحمد عبود

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كتب- أحمد أبوالنجا:

أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم فضيلة الشيخ علي بن إبراهيم الداود، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، وفضيلة الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.

وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعَين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.

وأضاف أن مجلس الدولة يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة.

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أحمد عبود مجلس الدولة السعودية المحكمة الإدارية العُليا المملكة العربية السعودية
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