"طلقتين آلي وخنجر".. السجن 15 سنة لعاطل بعزبة السلام

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة عاطل من عزبة السلام بالصف، بالسجن المشدد 15 سنة على خلفية اتهامه بالشروع في قتل عامل في بنزينة ومحاولة سرقته عن طريق الإكراه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومعوض ثروت رجب، وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 15717 لسنة 2024 جنايات الصف والمقيدة برقم 6691 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، للمتهم "مهنا.ك"، أنه في اليوم الحادي عشر من أكتوبر 2024، بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة، شرع وآخر مجهول وآخر متوفى في سرقة "أحمد س"، بطريق الإكراه حال تواجد الأخير بمحل عمله. حضر المتهمون مستقلين سيارة، ودلف منها المتهم المتوفى "قائد السيارة" مشهرًا في وجهه سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" و"خنجر"، مهددًا إياه بإلحاق الأذى به إن لم يرضخ ويسلمه ما بحوزته من مبالغ مالية.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين الآخرين أشهروا أسلحة نارية في وجه المجني عليه، وحال ذلك أطلق المتهم المتوفى طلقتين محدثًا إصابة المجني عليه، قاصدًا بث الرعب في نفسه وشل مقاومته للاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة به، إلا أنه خاب ظنهم بسبب هروب المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليه، وأكد أنه أثناء مباشرة عمله في بنزينة ليلاً حضرت سيارة ربع نقل يستقلها المتهمون، ودلف منها قائدها "المتهم المتوفى"، وأشهر في وجهه سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، مهددًا إياه بإلحاق الأذى إن لم يستجب له ويسلمه ما بحوزته من مبالغ مالية، بينما قام باقي المتهمين بإشهار أسلحة نارية "بندقية آلية" و"خنجر" في وجهه بقصد تخويفه والتخلي عن ما بحوزته من مبالغ مالية. وأطلق المتهم المتوفى طلقتين، إحداهما أصابت شظيها قدمه اليمنى، وتمكن من الهروب دون أن تتم عملية سرقته.

وثبت بتقرير طبي صادر من مستشفى الصف المركزي، الوارد بأوراق الدعوى، أنه بالكشف الطبي على المجني عليه "أحمد س"، تبين وجود جرح جانبي وتهتك بالقدم اليمنى ولا يوجد استقرار للمقذوف داخل القدم، وذلك إثر إدعاء طلق ناري.