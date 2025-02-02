خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 38 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن، حملة مكثفة على الطرق والميادين، بهدف تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري وتقليل الحوادث.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة من ضبط 54422 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 809 مخالفات سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و38821 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و6 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لتحسين السلامة المرورية والحد من المخالفات على الطرق.