فرض سطو بخرطوش وكذلك.. قرار من الجنايات في "معركة العمرانية"

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "3" جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة والشروع في القتل، إلى جلسة 6 أبريل المقبل، لسماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد سليمان وياسر علي علي الزيات وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 9702 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6561 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في الدعوى هم: "ه. أ"، و"أ. ع"، و"م. ع"، و"أ. ص"، و"م. م. أ"، و"ز. م"، و"ع. ر"، و"أ. م"، و"ي. أ"، و"م. ح"، و"م. ف"، و"ع. م".

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى العاشر، في اليوم الرابع من أغسطس العام 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية، استخدموا القوة والعنف والتهديد ضد "محمد. أ"، و"علي. أ"، و"محمود. ح"، والطرف الثاني وقاطني منطقة شارع عبد القادر. استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد ضد بعضهم البعض، لخلاف بينهم، قاصدين الترويع والتخويف وفرض السطوة.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين من الأول حتى التاسع، وفقًا لأوراق الدعوى، أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، بأن استقل بعض المتهمين دراجات نارية واتجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجد الطرف الآخر فيه. وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أشهروا أسلحتهم النارية والبيضاء تجاه المتواجدين مهددين إياهم، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وذويهم، والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وقاطني المنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى التاسع، تهمة الشروع في قتل المجني عليهم "علي. أ"، و"محمد. س"، و"محمود. ح"، عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلاف نشب بين المتهم الأول والطرف الآخر. فبيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا أسلحة نارية وبيضاء (خرطوشين وكذلك)، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجدهم فيه سلفًا مستقلين دراجات نارية. وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق بوابل من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية، ودلف المتهم الخامس داخل المحل مسرح الواقعة محرزا سلاحًا أبيض (كذلك)، مسددًا للمجني عليهم ضربات حال تواجد باقي المتهمين حتى التاسع لنصرتهم والشد من أزرهم لإتمام جُرمهم. وما أن أتموها لاذوا بالفرار من مسرح الواقعة بمساعدة آخرين، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم، إلا أن خاب أثر جُرمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو المُداركة بالعلاج.

وأوضحت النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية (بندقيتين خرطوش وذخائر) وأسلحة بيضاء استخدمت في الواقعة، ونسبت النيابة العامة للمتهم الحادي عشر والثاني عشر، تهمة إخفاء المتهمين من الأول حتى العاشر حال كونهم متهمين في الواقعة.