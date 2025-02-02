قرار قضائي بشأن عصابة تهريب تابوت الكاهن نجم عنخ للخارج

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل أولى محاكمة 9 متهمين، بينهم 6 يحملون جنسيات أجنبية، بتهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، للدور الأول من شهر مايو.

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين 2011 و2021، حيث قام المتهمون بالتنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني، وتمكنوا من استخراج التابوت الأثري بطريقة مخالفة للقانون. وبعد تهريبه إلى خارج مصر، نجحت السلطات المصرية في استعادته لاحقًا بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها تهريب أثر مصري وسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، بالإضافة إلى حيازة وبيع أثر دون مستندات رسمية تُثبت خروجه من البلاد بطرق مشروعة.

وتضمنت الاتهامات الحفر خلسة والتنقيب غير القانوني عن الآثار، وإتلاف وتشويه الأثر أثناء عملية استخراجه وتهريبه.

كما وجهت لهم اتهامات الاشتراك في تزوير مستندات رسمية، بما في ذلك تصاريح التصدير، وتقليد أختام شعار الجمهورية واستخدامها في الوثائق المزورة، في محاولة لإضفاء الشرعية على تهريب التابوت الأثري.