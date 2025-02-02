دفاع محمد عادل ينفي اعتزال موكله التحكيم بعد التسريب الصوتي

كتب - أحمد عادل:

كشف أحمد العدوي، محامي الحكم محمد عادل، تفاصيل جلسة محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق، على خلفية اتهامه في واقعة التسريب الصوتي للحكام في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال العدوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه لم يتواصل أحد من الطرف الآخر مع موكله للتصالح، ونفى صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتزال الكابتن محمد عادل التحكيم بعد التسريب الصوتي.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في واقعة التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك، لجلسة 22 فبراير، للحكم.