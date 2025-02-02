إعلان

المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لمتهم في "أحداث البدرشين"

02:25 م الأحد 02 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات (أول درجة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم صابر محمود غريب مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البدرشين"، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

يُذكر أن المتهم كان قد صدر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلا أنه أُلقي القبض عليه لاحقًا، وتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المتهمين في القضية ذاتها، بتهم التجمهر وحيازة أسلحة في دائرة البدرشين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الجنايات أحداث البدرشين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دفاع محمد عادل ينفي اعتزال موكله التحكيم بعد التسريب الصوتي

إعلان

إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة