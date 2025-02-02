المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لمتهم في "أحداث البدرشين"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات (أول درجة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم صابر محمود غريب مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البدرشين"، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

يُذكر أن المتهم كان قد صدر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلا أنه أُلقي القبض عليه لاحقًا، وتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المتهمين في القضية ذاتها، بتهم التجمهر وحيازة أسلحة في دائرة البدرشين.