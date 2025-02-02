عقب تداول الفيديو.. القبض على طفل لقيادته سيارة ملاكي في العبور

الأحد 02 فبراير 2025

01:38 م الأحد 02 فبراير 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة ملاكي وبصحبته أطفال بمدينة العبور بالقليوبية.

وبالفحص، أمكن تحديد مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وضبط قائدها "شقيقه"، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.