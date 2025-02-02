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في واقعة التسريب الصوتي.. حجز محاكمة إبراهيم فايق للحكم

01:27 م الأحد 02 فبراير 2025

إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في واقعة التسريب الصوتي للحكام في مباراة البنك الأهلي والزمالك لجلسة 22 فبراير للحكم.

حضر لمقر المحكمة الاقتصادية الحكم محمد عادل رفقة المحامي أحمد العدوي لحضور جلسة المحاكمة، بينما تغيب الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط وحضر وكيلًا عنهما المستشار أشرف عبد العزيز.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة الاقتصادية لمرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في واقعة التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وتقدم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بطلب أجل الجلسة للاطلاع على أوراق الدعوى.

وأدعى أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة، بالحق المدني بمبلغ قدره مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما.

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محكمة القاهرة الاقتصادية واقعة التسريب الصوتي إبراهيم فايق أحمد عبد الباسط
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