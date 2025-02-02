وفد كلية التربية الرياضية جامعة السادات يزور معهد معاوني الأمن بأكتوبر

كتب- علاء عمران:

استقبلت الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن، ممثلة في معهد معاوني الأمن بالسادس من أكتوبر، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة السادات، بالإضافة إلى عدد من طلبة وطالبات الكلية.

بدأت فعاليات الزيارة بعرض فيلم تسجيلي استعرض أنشطة الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن في مجال إعداد وتأهيل الطلبة والطالبات للنهوض برسالتهم الأمنية، وضمان تكوين عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات، والالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية، مع احترام القانون وصون حقوق الإنسان.

كما تم عقد ندوة تناولت موضوعات حول أهمية ترسيخ قيم الولاء وتعزيز الانتماء وحب الوطن. وأعرب أ. د عميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات عن شكره لوزير الداخلية على موافقته بتنظيم هذه الفعالية المثمرة، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات التي تعتبر رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل.

بعد ذلك، قام الوفد بجولة تفقدية في المعهد، حيث اطلعوا على أحدث التجهيزات اللوجستية والتقنيات الحديثة في البرامج التعليمية والتدريبية. كما تم عرض مهارات قتالية تؤكد على كفاءة وقدرة الطلبة والطالبات.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات التعليمية، بما يعزز من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن.