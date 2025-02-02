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ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

01:17 م الأحد 02 فبراير 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير والتلاعب بالمستندات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، تورط شخصين – لأحدهما سجل جنائي – مقيمين بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، في تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين والقبض عليهما، وعُثر بحوزتهما على: عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لجهات حكومية، وأوراق ومستندات مزورة، بعضها جاهز للتزوير والاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية، حفاظًا على النظام العام وسلامة المستندات الحكومية.

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تشكيل عصابي تزوير الإسكندرية
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