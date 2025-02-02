"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 51 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط - أسوان - دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 25 قضية "اتجار بالمواد المخدرة"، ضُبط خلالها أكثر من 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام من مخدر الشابو - قرابة 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 31 متهمًا "لـ 15 منهم معلومات جنائية".

وتم ضبط عدد 58 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 9 بنادق آلية - 12 بندقية خرطوش - 45 فردًا محليًا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 58 متهمًا "لـ 21 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ عدد 971 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام من مخدر البانجو، بحوزة 3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط عدد 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية – 2 فرد محلي، وتنفيذ عدد 816 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 10 كيلو جرام من مخدر البانجو – 8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"، وكذا ضبط 2 قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن 2 فرد محلي - عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.