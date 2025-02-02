غلق 131 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 131 محلًا تجاريًا لمخالفتها قرار الغلق وعدم التزامها بالإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال يوم واحد عن تحرير 131 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وترشيد استخدام الطاقة.