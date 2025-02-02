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الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

12:35 م الأحد 02 فبراير 2025

الباسبور المصري

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كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير عملية الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية للمواطنين والمترددين، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

تم ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية والمتعلقة بالمرضى وكبار السن، والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم في مختلف الأقسام التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية.

وقامت أقسام الإدارة باستقبال الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن في مقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل ميسر وسريع.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات أو الحصول على الخدمات في كافة المواقع الشرطية، وذلك كجزء من سياستها لتفعيل حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الحكومية بشكل يتسم بالسرعة والسهولة.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، التي تهدف إلى مراعاة حقوق المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل حصولهم على المستندات والخدمات الشرطية.

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وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
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