بعقارات وسيارات.. ضبط عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية – يقيمان بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها من خلال: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات لإخفاء طبيعة الأموال، وقدرت قيمة هذه الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.