عزت يطلب تطليق زوجته: "بتصرف 10 آلاف شهريًا"

كتبت- فاطمة عادل:

أقام عزت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه بمعاناته من أزمة مالية بسبب إنفاقها المفرط، حيث أكد أنها تصرف 10 آلاف جنيه شهريًا كمصروف شخصي.

ويقول الزوج: "على الرغم من أن زوجتي تتقاضى شهريًا مبلغ 10 آلاف جنيه كمصروف للمنزل، فإنها لا تستطيع تدبيره، ودائمًا تردد عبارات تجعلني أشعر بالانزعاج، مثل: (مفيش فلوس، الحاجة غالية)."

ويضيف عزت في دعواه أنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة بسبب متطلبات الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن زوجته لا تُحسن إدارة الأموال، مما يجعلها دائمًا في ضائقة مالية رغم المصروف المرتفع الذي تحصل عليه.

وأوضح الزوج أن مصروفات زوجته الشهرية تتضمن متطلبات شخصية وترفيهية، بالإضافة إلى إنفاقها على الملابس وشراء أغراض غير ضرورية، مما أثر بشكل كبير على ميزانية الأسرة وزاد من الضغوط المالية عليه.

ويشكو الزوج قائلًا: "حاولت مرارًا التحدث معها لإيجاد حلول، لكن دون جدوى. لم أعد قادرًا على تحمل هذه الضغوط اليومية التي أثرت على استقرار حياتنا الزوجية."

واختتم عزت حديثه بأنه لم يجد حلًا سوى طلب الانفصال، لكنه فوجئ برفض زوجته، التي بدأت تهدده برسائل هاتفية.

فلجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر ضدها، والتي حملت رقم 330 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.