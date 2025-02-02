قوافل المحافظات.. استخراج 5549 بطاقة رقم قومي و24 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم مختلف خدماته للمواطنين، والتي تشمل استخراج بطاقات الرقم القومي والمصادر المميكنة، وذلك في عدد من المحافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، وأسفرت جهود القوافل عن استخراج 5549 بطاقة رقم قومي و24.426 مصدرًا مميكنًا.

وفي ظل الإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر تمديد عمل القوافل بالمحافظات المذكورة اعتبارًا من 1 فبراير 2025، لضمان استمرار تقديم الخدمات بسهولة ويسر.

كما استمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة لتلبية طلبات المواطنين وتوصيل الخدمات إلى أماكن إقامتهم، حيث تم استخراج وتوصيل 1195 بطاقة رقم قومي و235 مصدرًا مميكنًا في نفس اليوم عبر الأرقام المختصرة:15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية.

و15341 لطلبات كبار السن، ذوي الهمم، الحالات المرضية، وأسر الشهداء.

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات منزلية لـ 47 حالة بين المرضى وكبار السن وذوي الهمم، لمساعدتهم في تجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم.

كما تم إرسال مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، ما أسفر عن استخراج 341 بطاقة.

إلى جانب ذلك، واصل القطاع استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد 358 بطاقة رقم قومي لهم، في إطار الحرص على توفير الخدمات بسهولة لهذه الفئات.

ولاقت هذه الجهود استحسان المواطنين لما تقدمه من تيسيرات ملموسة، وتوفير للوقت والجهد. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الجماهيرية بكفاءة وجودة عالية، بما يتماشى مع سياستها الرامية إلى تعزيز الدور المجتمعي للأجهزة الأمنية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة.