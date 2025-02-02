بدء ثاني جلسات محاكمة إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي

كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر ثاني جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في واقعة التسريب الصوتي للحكام خلال مباراة البنك الأهلي والزمالك.

وحضر إلى مقر المحكمة الاقتصادية الحكم محمد عادل، برفقة المحامي أحمد العدوي، لحضور جلسة المحاكمة، بينما تغيب الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، ومَثَّلَهما قانونيًا المستشار أشرف عبد العزيز.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط بشأن واقعة التسريب الصوتي للمباراة.

وتقدَّم المحامي أشرف عبد العزيز، بصفته دفاعًا عن الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بطلب تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق الدعوى.

كما طالب المحامي أحمد العدوي، ممثلًا عن الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لكل منهما.