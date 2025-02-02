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عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط طفل يقود سيارة محملة بالطوب في المنيا

11:23 ص الأحد 02 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يقود سيارة نصف نقل محملة بالطوب في المنيا، مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.
وقد رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر الطفل وهو يقود السيارة على محور سمالوط بالمنيا، في مشهد يشكل تهديدًا لسلامته وسلامة الآخرين.
وبعد الفحص والتحري، تم تحديد مالك السيارة، وهو سائق يقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا، كما تم ضبط قائد السيارة، الذي تبين أنه نجله ولا يحمل رخصة قيادة.
وبمواجهتهما، أقرا بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.

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وزارة الداخلية ضبط طفل سيارة نصف نقل
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