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"العربية دخلت في الرصيف".. إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة على طريق محور الضبعة

01:47 ص الأحد 02 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

وقع قبل قليل، حادث اصطدام سيارة ربع نقل برصيف بوابة تحصيل الرسوم بالكيلو 74 على طريق محور الضبعة، ما أسفر عن وجود إصابات.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باصطدام سيارة ربع نقل تقل عدد من الأشخاص برصيف بوابة تحصيل الرسوم بالكيلو 74 على طريق على طريق محور الضبعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة 10 أشخاص، جميعهم من محافظة الجيزة، بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت الجهات الأمنية لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

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