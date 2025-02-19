رصاصة في الصدر.. كيف انتهت مشاجرة 15 مايو بجريمة قتل مأساوية؟



كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص متهم بإطلاق النار على شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما في مدينة 15 مايو جنوب العاصمة، ما أسفر عن مقتل الضحية متأثرًا بإصابته.

كانت غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شابين، تخللها إطلاق نار، مما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطيرة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة شاب بطلق ناري، ليتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

باشرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الواقعة.