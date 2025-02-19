سطو وسرقة بالإكراه.. قرار من الجنايات في واقعة "الأمناء المتقاعدين" ببولاق



كتب – رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة 3 أمناء شرطة متقاعدين، وتاجر ذهب، وسائق، وسمسار، وعامل، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة سودانيين بالإكراه في بولاق الدكرور، إلى جلسة 13 أبريل المقبل.

كشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 30262 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 7955 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هم: محمد. ع – أمين شرطة سابق، وخالد. ح – أمين شرطة سابق، وأحمد. س – أمين شرطة سابق، وأحمد. س – سائق، ورابح. ص – تاجر مجوهرات، ووقيع الله. ع – سمسار (سوداني الجنسية)، وتامر. ن – عامل.

أوضحت التحقيقات أن المتهمين، في منتصف ديسمبر 2024، اقتحموا مسكن المجني عليهما مصعب. ع والوليد. ع ليلًا، منتحلين صفة رجال شرطة، مما بث الرعب في نفوسهما. استغل الجناة تلك الحيلة القسرية لتفتيش المسكن والاستيلاء على مقتنياتهما، ثم لاذوا بالفرار.

أظهرت التحريات أن المتهم السادس، وهو من نفس جنسية المجني عليهما، كان قد راقب المسكن وحدد موقعه، قبل أن يتوجه باقي المتهمين إلى المكان، حيث دخلوا منتحلين صفة ضباط شرطة، بينما كان أحدهم ينتظر أسفل العقار لمساعدتهم في الفرار بعد تنفيذ السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استكمال التحقيقات.