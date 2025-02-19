الداخلية تفكك العبوات الناسفة المحيطة بمقر خط الصعيد

بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف

"قنابل f1 وقذائف أر بي جي".. ماذا وجدت الداخلية في مقر خط الصعيد؟ (صور)

كتب- علاء عمران:

تمكن خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من العبوات الناسفة البدائية مزروعة بمحيط أسوار المبنى محل إختباء المدعو "محمد محسوب" والملقب بـ خط الصعيد الجديد" وأعوانه، للحيلولة دون إقتحامه.

ويأتي ذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها التى يتزعمهم المدعو "محمد محسوب" من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قذائف أر بي جي - 8 قنابل (F1) - 3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلي - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.