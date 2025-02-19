إعلان

الداخلية تفكك العبوات الناسفة المحيطة بمقر خط الصعيد

07:56 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    480522475_1384963962678976_6163992239134528945_n
  • عرض 6 صورة
    خط الصعيد
  • عرض 6 صورة
    479719489_9813677921990361_4503233277272077671_n
  • عرض 6 صورة
    480241262_1384963912678981_4225438809936254199_n
  • عرض 6 صورة
    4ccc1d70-814e-4dd0-9b2d-7ad03d2a6107
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكن خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من العبوات الناسفة البدائية مزروعة بمحيط أسوار المبنى محل إختباء المدعو "محمد محسوب" والملقب بـ خط الصعيد الجديد" وأعوانه، للحيلولة دون إقتحامه.

ويأتي ذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها التى يتزعمهم المدعو "محمد محسوب" من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قذائف أر بي جي - 8 قنابل (F1) - 3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلي - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الداخلية تفكك العبوات الناسفة العبوات الناسفة العبوات الناسفة المحيطة بمقر خط الصعيد مقر خط الصعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025