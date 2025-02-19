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"قنابل f1 وقذائف أر بي جي".. ماذا وجدت الداخلية في مقر خط الصعيد؟ (صور)

07:00 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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كتب- أحمد عادل:

نجحت الأجهزة الأمنية في استكمال جهودها للقضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، يتزعمها المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد، المتورط في جلب مواد محظورة وأسلحة غير مرخصة، وفرض السيطرة على الأهالي وترويعهم.

وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عدة عبوات ناسفة بدائية، زرعها أفراد البؤرة بمحيط المبنى الذي تحصنوا بداخله، في محاولة لمنع اقتحامه. كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط مخزن أسلحة ضخم يحتوي على 201 قطعة سلاح، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 359 قطعة سلاح، شملت:

قذائف أر بى جى - 8 قنابل (F1) - 3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلى - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات.

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الأمن يفكك عبوات ناسفة ضبط ترسانة أسلحة مقر خط الصعيد الجديد وزارة الداخلية
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