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قرار قضائي بشأن محمد سامي في اتهامه بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب

06:58 م الأربعاء 19 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب - أحمد عادل:


قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من الفنانة "عفاف شعيب" ضد المخرج "محمد سامي"، تتهمه فيها بالسب والتشهير بها، لجلسة 5 مارس المقبل، لإعادة المرافعة.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج، تتهمه فيها بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الدفاع بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

كانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر ضد المخرج محمد سامي، متهمةً إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج، تتهمه فيها بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الدفاع بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

كانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر ضد المخرج محمد سامي، متهمةً إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

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قرار قضائي بشأن محمد سامي اتهامه بالتشهير الفنانة عفاف شعيب
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