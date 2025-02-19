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"جنايات الجيزة" تعاقب 3 تجار دهانات بحكم رادع بتهمة الاتجار في الترامادول

06:19 م الأربعاء 19 فبراير 2025

المتهمون في قفص الاتهام

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كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 3 تجار بويات بالسجن المشدد 15 عامًا، في واقعة اتهامهم بالاتجار في الترامادول المخدر بكرداسة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي حملت رقم 15023 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 6351 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن "ه. س" تاجر بويات، و"ط. ف" تاجر بويات، و"ع. ف" بائع بويات، في اليوم الرابع عشر من نوفمبر 2023، بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، حازوا وأحرزوا كميات كبيرة من جوهر "الترامادول" المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحال المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي أصدرت قرارها السابق ضدهم.

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جنايات الجيزة حكم رادع الاتجار في الترامادول نيابة شمال الجيزة المستشار تامر صفي الدين
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