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عقارات فاخرة وأنشطة تجارية.. الأمن يكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه

05:20 م الأربعاء 19 فبراير 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد شخصين في أسيوط، بعد ثبوت تورطهما في غسل أموال تقدر بـ 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات فاخرة وأراضٍ فضاء ومركبات، لإضفاء الشرعية على الأموال المكتسبة من ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات.

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