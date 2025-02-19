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قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة وزارة الري"

03:08 م الأربعاء 19 فبراير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري" إلى جلسة 20 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات الخاصة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية خاصة بالشركة، والتغاضي عن مخالفات قانونية تتعلق بتنفيذ مشروعات خاضعة لإشراف الوزارة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين بعد رصد وتوثيق وقائع الرشوة، قبل أن تحيلهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم اتهامات بتقاضي رشوة، واستغلال النفوذ، والإضرار بالمال العام.

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محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم التجمع الخامس
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