"الوطنية للانتخابات" تطلق تطبيقًا على الهاتف المحمول للاستعلام عن اللجان الانتخابية

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة يتكون من مدير و3 نواب، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين تعد العمود الفقري للعملية الانتخابية.

وكشف بنداري عن قيام الهيئة بإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول يتيح الاستعلام عن بيانات الناخبين، إلى جانب التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مشيرًا إلى بدء البث التجريبي للتطبيق خلال الندوة بحضور المشاركين.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي انعقدت اليوم بمقر الهيئة، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب، حيث تناولت الندوة مهام عمل الهيئة وتشكيلها، بالإضافة إلى ما ينظمه القانون من اختصاصات لها، فضلًا عن استعراض البروتوكولات والندوات التوعوية التي عقدتها الهيئة لتعزيز المشاركة الانتخابية خلال الفترة الماضية.

وأكد بنداري أن الهيئة، وفقًا للدستور، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وتتكون من 10 أعضاء من القضاة يشكلون مجلس إدارتها، بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي والإداري، مما يضمن استقلاليتها، حيث يتم اختيار أعضائها من الهيئات القضائية المختلفة، ويصدر قرار جمهوري بتعيينهم.

وأشار إلى أن اختصاصات الهيئة تشمل دعوة الناخبين للانتخابات، وإعداد قاعدة البيانات الانتخابية وتحديثها، إلى جانب التعاون مع المنظمات والجهات الدولية، والتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الانتخابية، فضلًا عن إدارة وتنظيم العملية الانتخابية وصولًا إلى إعلان النتائج.

وأضاف بنداري أن الهيئة أبرمت بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والثقافة، بالإضافة إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والبريد المصري، وجامعة الدول العربية، وذلك بهدف نشر التوعية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة أشرفت منذ إنشائها على عدة استحقاقات انتخابية، بدءًا من الانتخابات الرئاسية عام 2018، والتي شهدت مشاركة 62 منظمة محلية، و14 منظمة دولية، و26 سفارة، وأسفرت عن عدد من التوصيات التي تم العمل عليها والاستفادة منها.

كما استعرض بنداري خلال الندوة مجموعة من الفيديوهات التوعوية التي أنتجتها الهيئة بالتعاون مع وسائل الإعلام، والتي هدفت إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بدءًا من نشأة الهيئة وحتى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.