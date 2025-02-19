"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كتب- أحمد أبوالنجا:

نفى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصورة قاطعة صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية وتداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مواعيد بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد رئيس الهيئة أن "الوطنية للانتخابات" هي الجهة الوحيدة المختصة - بحكم الدستور والقانون - بإدارة جميع الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، بما في ذلك تحديد المواعيد الخاصة بإجرائها، والتي تُعلن رسميًا من خلال القرار الخاص بدعوة الناخبين للاقتراع والجدول الزمني المفصل لها.

ودعت الهيئة جميع الصحف ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم نشر أي أخبار أو معلومات غير صحيحة أو قائمة على الاستنتاج، لما قد يترتب على ذلك من إثارة البلبلة، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة لدى الهيئة قبل نشر أي بيانات أو معلومات تتعلق بعملها.