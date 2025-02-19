قتلوه بلا رحمة.. معركة تنتهي بجثة وسط الشارع في المعادي

كتب- علاء عمران:

لقي شاب مصرعه في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، بعدما تعرض لطعنات متفرقة خلال مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص، تطورت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يُفيد بسقوط قتيل في أحد شوارع المعادي، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية يُدعى "ي.ج"، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وقد تعرض للاعتداء من قبل 5 أشخاص إثر خلافات نشبت بينهم، حيث قاموا بتسديد عدة طعنات له باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وكشف ملابسات الجريمة.