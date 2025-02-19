تأجيل محاكمة "كروان مشاكل" في قضية سب وقذف المنتجة ليلى الشبح

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر الشهيرة "كروان مشاكل"، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح، إلى جلسة 27 فبراير المقبل.

وكانت المنتجة ليلى الشبح قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد "كروان مشاكل"، تتهمها فيه بالتشهير والإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع النيابة العامة إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات القادمة إلى دفوع المتهمة وهيئة الدفاع، بالإضافة إلى مناقشة الأدلة المقدمة من الطرفين، قبل إصدار حكمها في القضية.