ضبط مكتب "كاستنج" غير مرخص يستقطب الشباب لتصوير مقاطع فيديو بالدقي

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مكتب "كاستنج" غير مرخص بمنطقة الدقي في الجيزة، ضمن جهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

كشفت التحريات عن قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة المكتب دون الحصول على التراخيص القانونية، واستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمةً معدات تصوير تحتوي على مصنفات سمعية بصرية غير مرخصة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت المداهمة عن ضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخله على استوديو تصوير مجهز بكاميرا ديجيتال سينمائية تحتوي على وحدة تخزين خارجية محمل عليها مقاطع فيديو لراغبي التمثيل، بالإضافة إلى جهاز لاب توب يحتوي على دلائل تؤكد النشاط غير القانوني.

بمواجهة المتهم، أقر بإدارة المكتب بالمشاركة مع مالكته بهدف تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.