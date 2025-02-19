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الداخلية تضبط 3 شركات سياحية غير مرخصة احتالت على المواطنين

12:32 م الأربعاء 19 فبراير 2025

حملات امنية ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت تحريات الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، من رصد 3 شركات سياحية ومكتب غير مرخص، تورطوا في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، مدّعين حصولهم على التراخيص الرسمية.

وكشفت التحريات أن هذه الشركات تروّج لنشاطها الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكّن القائمين عليها من استقطاب الضحايا وإقناعهم بشرعية خدماتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المسؤولين عن إدارة تلك الشركات، وعُثر داخل مقراتها على جوازات سفر، تأشيرات، برامج رحلات دينية، أكلاشيهات، دفاتر استلام نقدية، بيانات عملاء، وكروت ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

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