حشيش وأسلحة و55 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تجار الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قوية لتجار المواد المخدرة بمديريات الأمن، وضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالي 55 مليون جنيه، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر.

في محافظة بني سويف، تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة ببا، بحوزته 5 كجم من مخدر الحشيش، و2 طبنجة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات. وفي محافظة مطروح، تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح بحوزته 25 كجم من مخدر الحشيش، كما تم ضبط عنصرين آخرين بدائرة قسم شرطة براني بحوزتهما 80 كجم من الحشيش، و95 كجم من عجينة المخدر، و100 ألف قرص مخدر، وأدوات تصنيع وتغليف، و20 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وسيارة. كما تم ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة الضبعة بحوزتهم 55 كجم من الحشيش، و25 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

وفي محافظة الإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 عناصر إجرامية بدوائر أقسام ومراكز شرطة التل الكبير، فايد، ثان الإسماعيلية، وأبوصوير، بحوزتهم 231 كجم من مخدر الحشيش، ورشاش صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم الإجرامية.