تفاصيل ليلة الرعب في بنها.. عصابة تسرق 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه تحت تهديد السلاح

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات حادث سطو مسلح استهدف مالك محل مصوغات ذهبية بالقاهرة.

الحادث أسفر عن إصابة صاحب المحل بطلق ناري في القدم وسرقة 9 ملايين جنيه و3 كيلوجرامات من المشغولات الذهبية، أثناء عودته برفقة اثنين من العاملين معه إلى محل إقامته بمحافظة الغربية.

تلقى قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من المجني عليه، الذي أفاد بأنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي برفقة العاملين، فوجئوا بثلاث سيارات يستقلها مجهولون قاموا باعتراض طريقهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء، وحينما حاولوا المقاومة، أطلق أحد الجناة عيارًا ناريًا أصاب المجني عليه، كما ألحقوا تلفيات بالسيارة قبل أن يلوذوا بالفرار بعد الاستيلاء على الأموال والمشغولات الذهبية.

كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها وتمكنت من تحديد وضبط 9 متهمين، بينهم 3 من أصحاب السوابق، وعُثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء، بالإضافة إلى السيارات المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أن أحدهم سبق له العمل في محل مجاور لمحل المجني عليه وكان على علم بتحركاته، فخططوا لسرقته.

قاد المتهمون رجال الشرطة إلى مكان إخفاء المسروقات، حيث تم استرداد أكثر من 7.5 مليون جنيه وكامل المشغولات الذهبية المستولى عليها.

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.