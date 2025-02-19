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القبض على عاطل سرق متعلقات من سيارة في الإسكندرية

11:40 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

ضبط تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل متورط في سرقة محتويات السيارات بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة متعلقات من داخل إحدى السيارات بمنطقة العوائد بالإسكندرية. وبعد الفحص والتحري، تم تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ويقيم في منطقة المنتزه.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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القبض على عاطل سرقة متعلقات من سيارة وزارة الداخلية
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