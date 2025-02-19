"وقعت من البلكونة أثناء نشر الغسيل".. التصريح بدفن جثة سيدة في حلوان

كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة حلوان، التصريح بدفن جثة سيدة، توفيت إثر سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، بمدينة حلوان.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط المباحث عن عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب الوالدة، مفاده سقوط سيدة من علو، ووفاتها.

بالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر، تدعى "رشا"، مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفيت إثر إصابتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.