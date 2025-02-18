"غادة" تطلب فسخ عقد زواجها: "اسمه اتكتب غلط على منديل كتب الكتاب وضربني أمام المعازيم"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "غادة. م"، 30 سنة، ربة منزل، بدعوى فسخ عقد زواجها بعد أسبوعين فقط من عقد قرانها، بسبب تعرضها للضرب أمام المعازيم بحفل الزفاف، "اسمه مكتوب غلط على منديل كتب الكتاب وضربني".

تقول "غادة" إنها لم تتوقع أن تكون حياتها الزوجية قصيرة إلى هذا الحد، لكنها لم تستطع تقبل الإهانة التي تعرضت لها أمام عائلتها، وأضافت: "كل شيء بدأ عندما لاحظنا أن منديل كتب الكتاب الذي تم توزيعه على الحضور يحمل اسم (محمود) بدلًا من (محمد) في خانة العريس، وهو خطأ مطبعي من المصنع المسؤول عن الطباعة".

تابعت غادة: "عندما اكتشف زوجي الخطأ، انتابه غضب شديد، وبدلًا من التعامل مع الأمر بهدوء، فاجأني بقلم على وجهي أمام الجميع، متهمًا إياي بالتقصير والإهمال".

وأكدت أن رد فعل زوجها لم يكن مجرد انفعال لحظي، بل استمر في توبيخها، رغم تدخل الأهل لمحاولة تهدئة الموقف، إلا أن هذه الحادثة جعلتها تعيد التفكير في حياتها المستقبلية مع هذا الرجل، قائلة: "إذا كان قد فعل ذلك في بداية حياتنا الزوجية وأمام الناس، فكيف سيكون حالي بعد الزواج".

تختتم الزوجة قائلة: من جانبهم، حاول أهل العريس احتواء الموقف وإقناع غادة بالعدول عن قرارها، مؤكدين أن ابنهم لم يكن يقصد الإهانة، لكنه كان غاضبًا بسبب الخطأ، إلا أن الزوجة أصرت على موقفها وقررت اللجوء إلى المحكمة لفسخ عقد الزواج.

وحملت الدعوى رقم 349 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.