"شاكك في علاقتهم ومش عارف أمسكهم".. كيف تخلص عامل من زوجته وجاره بالمرج؟

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية، شهدتها منطقة المرج بالقاهرة، حيث أقبل عامل على قتل زوجته وجاره، لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينهما.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل سيدة على يد زوجها بعد أن تملكته الغيرة "الغيرة هتموتني ومش عارف أمسكهم".

مرتكب الجريمة هو زوج السيدة الضحية، حيث قتلها هي وجاره بسبب شكوك لديه بوجود علاقة بينهما، وبعد ضبط المتهم أقر بفعلته قائلا: "غسلت عاري".

المتهم كان يشك في سلوك زوجته منذ فترة، ويراقبها حتى يضبطها متلبسة مع جاره، ولكن أخفق في العثور على دليل يثبت شكوكه.

كان المتهم ينوي الاستعانة بنجل شقيقه ليحتجزا الجار ويرغمانه على الاعتراف بوجود علاقة تجمعه مع الزوجة، إلا أن نجل شقيقه رفض مشاركته الأمر، إلى أن سنحت له الفرصة بعد أن هاتفه أحد جيرانه ليخبره أن زوجته توجهت إلى شقة الجار، فما كان منه إلا أن أسرع إلى هناك ليقتلهما.

لدى توجهه إلى شقة جاره وجده وحيدا ولم تكن زوجته هناك كما قيل له، إلا أنه لم يتمالك نفسه وقام بطعن جاره عدة طعنات وذبحه بسلاح أبيض.

بعد أن تخلص من الجار، أراد الزوج أن يقتل الزوجة، وطلب من ابنته أن توقظها من النوم، إلا أن الزوجة استشعرت الغدر، وحاولت أن تهرب بعيدا عنه.

لكن الزوج استل سكينا وقام بطعنها عدة طعنات بالصدر والبطن والساقين، وعندما تأكد أن زوجته لفظت أنفاسها الأخيرة.

أثناء الواقعة سمع الأهالي أصوات ضجيج واستغاثة صادرة من إحدى الشقق، فأبلغوا قوات قسم الشرطة التي انتقلت إلى محل البلاغ مباشرة ليتبين وجود جثتين لرجل مذبوح وبه طعنات بالصدر والبطن، وأخرى لسيدة مطعونة بـ10 طعنات في مختلف أنحاء جسدها.

عقب القبض على النتهم، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، ولاحقًا جرى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل.