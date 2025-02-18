تفاصيل العثور على جثة مهتز نفسيًا بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث العجوزة ملابسات العثور على جثة شخص أسفل عقار بأرض اللواء، اليوم الثلاثاء.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع الإمام علي.

معاينة وتحريات المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة بينت أن الجثة لشخص يعاني من اضطراب نفسي "مهتز نفسي" وفارق الحياة نتيجة سقوطه من علو.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.