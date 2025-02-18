اصطدام ميني باص وربع نقل أمام شركة أسمنت حلوان

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم ميني باص وسيارة ربع نقل بطريق الأوتوستراد مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ربع نقل مع أتوبيس ميني باص أمام شركة أسمنت حلوان.

وأسفر الحادث عن 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى ١٥ مايو للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.