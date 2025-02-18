نهاية مروعة لشاب على قضبان مزلقان مزغونة

كتب - محمد شعبان:

لقي شب مصرعه تحت عجلات قطار بمزلقان مزغونة بمركز البدرشين جنوب الجبزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بمزلقان السكة الحديد بقرية مغونة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع شاب يدعى "أشرف.أ." مقيم قرية العطف بالعياط صدمه القطار في أثناء عبوره قضبان السكة الحديد.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

في سياق آخر، أصيب شخص سقط من علو على جسم صلب بموقع شبكة صرف صحي بقرية الشوبك الغربي ونقل إلى مستشفى نفسه.