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حجز 6 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور للحكم

01:10 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

مرتضى منصور

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 6 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة 3 مارس للحكم.

وكان مرتضى قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب.

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

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