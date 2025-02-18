حاميها حراميها.. القبض على حارس عقار بتهمة سرقة محتويات شقة في عين شمس

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الأشخاص لسرقة أثاث مسكنه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الأشخاص لسرقة أثاث مسكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة. وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا من (سائق - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وجود كسر في باب الشقة محل سكنه وسرقة (2 شفاط - شاشة تلفاز - أسطوانة بوتاجاز - 2 سخان - وحدة تكييف) من داخلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "حارس العقار محل سكن المجني عليه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.