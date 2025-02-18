جثة متعفنة في البدروم.. جرعة زائدة تنهي حياة عامل بالبدرشين

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل بدروم منزل بقرية منشية دهشور بمدينة البدرشين.

وقد انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل بأسباب وتوقيت وفاته تمهيدًا للتصريح بدفنه، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا بأن المتوفى كان معتادًا على تعاطي المواد المخدرة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للتأكد من خلوها من أي شبهة جنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في حالة تعفن داخل منزل بقرية منشية دهشور، بدائرة المركز. وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة تعود لشخص يدعى "عمرو. م." 48 عامًا، وأنه كان دائم تعاطي المواد المخدرة. في يوم الواقعة، وأثناء تواجده في بدروم المنزل، تناول جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته.

تم إيداع الجثمان في ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.