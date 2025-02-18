بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟

كتب- أحمد أبو النجا:

في عملية نوعية، نجحت قوات النخبة "بلاك كوبرا" في إنهاء أسطورة الإجرام في قرية العفادرة بأسيوط، حيث قضت على محمد محسوب، الملقب بـ "خُط العفادرة"، بعد تحصنه في معقل حصين مزود بأسلحة ثقيلة ومواد متفجرة. بفضل تدريبها الاستثنائي وقدراتها القتالية الفائقة، نفذت الفرقة مهمتها بدقة.

ما هي قوات بلاك كوبرا؟

نشرت وزارة الداخلية المصرية مقطعًا مصورًا عبر صفحتها الرسمية استعرضت فيه قدراتها القتالية عبر ما يعرف بـ "قوات بلاك كوبرا". الفيديو نُشر تحت عنوان "أمنك رسالتنا"، حيث استعرضت فيه قدرات "بلاك كوبرا"، وإمكاناتها القتالية ومدى احترافيتها على الأرض، كما كشف عن ظهور هذه الوحدة القتالية الخاصة.

قوات "بلاك كوبرا" هي وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب، وهي من قوات النخبة التي تختص بتنفيذ مهام خطيرة، فضلاً عن التدخلات العاجلة والاستطلاع في الخطوط الأمامية. تُجسد فرقة "بلاك كوبرا" نموذجًا للقوات الخاصة التي تعتمد على التميز البشري والتقني لتحقيق الأمن، وهي ليست مجرد وحدة عسكرية، بل إحدى أدوات مصر الاستراتيجية لاستقرار الأمن في منطقة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة. في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية عالميًا، تظل مثل هذه الوحدات ضرورة حتمية لمواجهة الحرب غير المتماثلة.

كيف نشأت قوات بلاك كوبرا؟

ظهرت لأول مرة في مايو 2018، تتبع فرقة "بلاك كوبرا" إدارة القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية المصرية. وتعد وحدةً مصممة خصيصًا لتنفيذ عمليات نوعية في بيئات بالغة الخطورة، بدءًا من المناطق الجبلية الوعرة في صعيد مصر وسيناء، وصولًا إلى الصحاري الممتدة والمناطق الحدودية. ووفقًا لبيانات رسمية، فإن مهام الفرقة لا تقتصر على التدخلات العاجلة، بل تشمل عمليات الاستطلاع المتقدم والاقتحامات الدقيقة للمواقع الحصينة باستخدام تقنيات متطورة.

مهام بلاك كوبرا: مستحيلة

تُكلف "بلاك كوبرا" بالمهام التي تُصنف كـ "مستحيلة" بسبب تعقيداتها، مثل:

ملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق النائية ذات التضاريس الصعبة.

تنفيذ عمليات إنقاذ محكمة في المناطق المحاطة بالأنهار أو البحيرات.

اختراق النقاط الحصينة التي تعتمد عليها الجماعات المسلحة. وقد أكدت تقارير أمنية أن الفرقة لعبت دورًا محوريًا في إحباط هجمات إرهابية خلال السنوات الماضية، لا سيما في سيناء.

لماذا تُعتبر "بلاك كوبرا" استثنائية؟

يتم انتقاء أفراد وعناصر وحدة "بلاك كوبرا" على أعلى مستوى من اللياقة البدنية والنفسية، ويخضعون للتقييم طوال فترة خدمتهم. كما يخضعون باستمرار لمستويات عالية من التدريبات الجسدية، وهي تدريبات تشبه فرق "السيل".

وتتراوح رُتب الأفراد الذين ينضمون إلى هذه الوحدة القتالية ما بين ملازم أول ورائد. يستخدمون الأسلحة الخفيفة، وسلاحهم الرئيسي هو البندقية الروسية من طراز AK-104، ويرتدون الملابس المموهة.

وأشار الفيديو إلى أنهم يتعاملون بدقة واحترافية عالية في مواجهاتهم القتالية مع العناصر المعادية، ويخترقون المناطق الوعرة التي يصعب دخول المدرعات إليها، مثل جبال محافظات الصعيد والصحراء الغربية، التي تعتبر بوابة لتهريب السلاح والمخدرات إلى مصر.

وقد حققت هذه الوحدة العديد من النجاحات غير المسبوقة، بتصفية العديد من العناصر الإرهابية الخطرة قبل ضلوعهم في تنفيذ عمليات مسلحة ضد المدنيين.

وأعلنت وزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية في القضاء على "خُط العفادرة" الملقب بـ"خط الصعيد الجديد" في مواجهة حاسمة بمركز ساحل سليم بأسيوط. أكدت تحريات الأمن العام أن البؤرة الإجرامية، التي يقودها محمد محسوب إبراهيم أحمد، كانت تتورط في جرائم متنوعة مثل المخدرات والقتل والسرقة بالإكراه. بعد استهدافهم من قبل قوات الأمن المركزى، تبادلوا إطلاق النار واستخدموا أسلحة ثقيلة، مما أسفر عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة. تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة.