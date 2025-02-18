قريطم يكشف حقيقة تفعيل غرامة عدم ارتداء الجالس بجوار السائق للحزام

كتبت- داليا الظنيني:

أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.

وقال "قريطم"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة صدى البلد، إنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018.

وتابع : "لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا".

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن "الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي"، مستنكرًا: "فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين".

وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».

ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.

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